Difficile non lasciarsi fagocitare dall'intreccio Lukaku-Vlahovic: tutto fatto per Big Rom, serve la cessione di Dusan e proprio col Chelsea si prova a sbloccare la situazione, con Bayern Monaco e Real che tornano a sondare il terreno. In casa Juve però c'è molto, moltissimo altro da fare. Nel giorno dell'arrivo di Facundo Gonzalez si chiude per Marley Aké all'Udinese, ben più importanti a livello economico le situazioni legate a Denis Zakaria e Koni De Winter. Ma l'agenda del mercato in uscita è intasata: summit con la Salernitana per Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia e lo stesso Facundo. Poi occhio alle evoluzioni attorno a Leonardo Bonucci, il principe degli esuberi. Insomma sono giorni caldi e decisivi anche oltre vortice Lukaku-Vlahovic.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice.