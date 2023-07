Tutto sommato sembra molto più semplice districare la matassa di rapporti e baci del tormentone estivo di Annalisa che quello del calciomercato che riguarda i centravanti in Europa e in casain particolare. Perché c'è Romeluche non pensa a nessuna retromarcia in ottica Inter almeno per ora, resiste ai rilanci dell'Al-Hilal almeno per ora, aspetta che si concretizzino tutte le condizioni necessarie per completare il trasferimento allaSolo che tra quelle condizioni necessarie c'è anche la partenza di Dusan, al prezzo giusto e in tempi brevi: mica facile, anzi molto complicato. Perché ilriserva qualche dubbio sulla sua pubalgia e valuta anche altre opzioni prima di affondare il colpo, perché ilci pensa ma solo nel caso sfumassero sia Harry Kane che Randal Kolo Muani, perché ilpresto o tardi prenderà Kylian Mbappé e pensa a lui solo in prestito, perché pure le big di Premier lo considerano una seconda scelta.Ma c'è solo Lukaku? No, non c'è solo Big Rom. Il piano è chiaro, il primo obiettivo a questo punto è lui ed è su di lui che stava già lavorando la Juve prima di Giuntoli pur con la benedizione di Cristiano. Che però porta avanti insieme a Giovanni Manna anche alternative, più futuribili dell'ex centravanti nerazzurro. Un piano A2 più che un piano B è quello che conduce a, che alla Juve direbbe di sì e ha cominciato (come svelato anche da Timothy Weah) a informarsi su tutto ciò che riguarda l'ambiente e il progetto bianconero, i rapporti tra i club sono ottimi, un'intesa non sarebbe complicata da raggiungere una volta deciso di accelerare in questa direzione. Poi piace anche Gianluca, alternativa più agli attaccandi di seconda fascia di casa Juve che non di Vlahovic, mentre si valuta ancora la candidatura di Alvaro. Ma occhio anche a Folarin, la Juve lavora a fari spenti ed è nelle retrovie rispetto ad altri club anche italiani, però c'è.