Il match si avvicina, i minuti scorrono. Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano è pronto ad ospitare Milan-Atalanta.. Il 5-0 subito a Bergamo dalla squadra di Stefano Pioli è una delle sconfitte più cocenti negli ultimi cinque anni per la società rossonera. L’incontro sembrava segnare la parola fine della love story tra il tecnico parmense e la società rossonera. Ma dalla cenere si può solo risorgere ed è ciò che il Milan ha fatto proprio da quel lontano 22 dicembre 2019. Con un flash forward, non possiamo non catapultarci allo scorso 15 maggio: Milan-Atalanta 2-0, rete di Leao e la famosa cavalcata di Theo Hernandez, conclusa con un diagonale mancino. San Siro in festa.3 reti che, fuorigioco permettendo, potevano essere anche 4.É impossibile escludere Ibra dalla realtà che ha riportato i rossoneri sulla vetta d’Italia, 11 anni dopo.Non a caso, i rossoneri sono tornati in Champions League - ed in cima alla classifica di Serie A - anche grazie alle sue reti, alle sue prestazioni ma soprattutto grazie alla sua figura all’interno dello spogliatoio.. Non a caso,dopo il terribile periodo di gennaio vissuto dagli uomini di Pioli,, dopo quella 38ª giornata del 22 maggio 2022 – ultimo spezzone del centravanti in maglia rossonera –, infatti, oltre a ridare le chiavi della porta rossonera - dopo più di 5 mesi d’assenza per l’infortunio al polpaccio - a Mike Maignan,– anche se solo per un breve spezzone di gara - sul rettangolo di gioco, lì, al centro dell’attacco: “Sta meglio, questa settimana ha lavorato quasi al completo con noi, domani potrebbe essere l'occasione per rivederlo in campo”. Parole confortanti dell’allenatore rossonero che, in conferenza stampa, aveva anche definito il portiere francese come un leone in gabbia. Ma se si parla di leoni, il riferimento non può che andare adIl match si avvicina, i minuti scorrono. Quei minuti che possono essere concessi allo svedese per tornare a fare ciò che sa fare meglio. Giocare, segnare, vincere.