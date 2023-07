Mentre tenta Kylian Mbappé con un'offerta multimilionaria per un biennale, l'Al-Hilal, società araba che ha ingaggiato Koulibaly e Milinkovic-Savic nel corso dell'estate, sonda altre piste per garantirsi anche un attaccante di primissimo livello. Secondo Sky UK, i sauditi avrebbero avviato i contatti tramite un intermediario per il capitano uscente del Tottenham Harry Kane.



STALLO BAYERN - Il bomber inglese, ormai a fine ciclo con gli Spurs e in odor di trasferimento fin dall'estate scorsa (quando però il Manchester City ha preso Haaland), è già in parola con il Bayern Monaco, che però non riesce, al momento, a presentare la terza offerta da 100 milioni di euro dopo due rifiuti da Londra. Il presidente Levy potrebbe abbassare le sue richieste con l'approssimarsi dell'inizio delle gare ufficiali, ad agosto, ma è nei dieci giorni che ci separano dall'inizio del prossimo mese che un eventuale affondo arabo potrebbe risultare efficace.



E KANE CHE NE PENSA? - In Inghilterra sono scettici a proposito della disponibilità di Kane a trasferirsi in Arabia, Ma si sa, un contratto faraonico per due o tre anni come quello che ha strappato il sì di Milinkovic-Savic non preclude un ritorno in Europa dopo una scorpacciata di soldi, e più il Bayern continuerà a temporeggiare, più possibilità ci saranno di vedere l'ennesimo colpo per la Saudi Pro League.