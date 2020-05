Sono solo delle repliche ma riscuotono ancora moltissimo successo segno che il programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis colpisce sempre nel segno. Nella serata di ieri puntata dedicata al calcio con il tema Juve contro Tutti che ha visto protagonisti tifosi e tifose, vip e meno vip, da tutta italia capitanati da Giampiero Mughini per i bianconeri e Raffaele Auriemma per le altre squadre.



Protagoniste come sempre le tante bellezze andate in scena a partire dalla madre natura di serata, Michelle Sanders, la storica ex dell'attaccante della Spal e promesso sposo del Napoli, Andrea Petagna, ma anche l'ormai celebre momento del defilé ha regalto attimi di spettacolo puro con la passerella in intimo della modella bianconera Beatrice Ferraiuti e della rossonera Simona Difelice che fa anche la conduttrice tv in programma regionali dedicati al calcio.



Ve le siete perse? Ecco le loro foto più belle nella nostra gallery.