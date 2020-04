Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, nonostante la volontà di Mauro Icardi di tornare in Italia, con Juventus e Milan pronte a corteggiarlo sia se dovesse rientrare all'Inter o se dovesse essere riscattato dal PSG, c'è una squadra che continua ad averlo in cima alla lista dei proprio obiettivi anche all'estero. Si tratta del Real Madrid pronta all'offerta per assicurarselo per il dopo-Benzema.