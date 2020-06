Un talento pronto a sbarcare in Italia.. Il noto agente nei prossimi giorni incontrerà Tare per mettere nero su bianco il rinnovo del contratto del giovane difensore della Primavera Nicolò Armini e sarà l'occasione giusta anche per parlare del talentuoso centrocampista dei Lancieri. Gravenberch è un concentrato di tecnica e potenza tanto da essere paragonato in patria a un certo Paul Pogba. - L''Ajax è al lavoro per provare a blindare i calciatori più promettenti della rosa della prima squadra e Gravenberch, in scadenza di contratto nel 2021, è una delle priorità.Ne ha parlato a lungo con Petrachi per la Roma, prospettandogli la possibilità di prendere un talento a costi non eccessivi.Due piste che hanno il gradimento totale del calciatore che non disdegnerebbe una esperienza nel Belpaese. Ma attenzione alla Lazio, che si è inserita in corsa e può fare leva sugli ottimi rapporti con Raiola. La corsa per Gravenberch è partita...