Non solo Milan, Ibrahimovic è il nuovo presidente della Kings League World Cup

Un'altra carriera, l'ennesima per: non solo consigliere die del, l'ex attaccante svedese ora- Non è passato neanche un anno dal ritiro dal calcio giocato (4 giugno 2023), ma Ibra non riesce proprio a stare fermo. Dopo aver iniziato la carriera dirigenziale legando il proprio nome sempre ai rossoneri, il campione svedese ha intrapreso ora una nuova strada diventando il presidente della Kings League, lega creata nel 2022 dall'ex difensore del Barcellonache mette a confronto grandi campioni del passato in un torneoe che culminerà proprio nella World Cup.- L'annuncio è arrivato sui social della Kings League, un video in cui Ibrahimovic siede su un trono e spiega: "Ho vinto più di 30 titoli e segnato più di 500 gol. E non esiste nessuno che non conosca il mio nome. Non mi manca il calcio, sono io che manco al calcio.".- La Kings World Cup è un nuovo torneo organizzato dalla Kings League. Vi parteciperanno 32 squadre, 20 delle quali proveniente dalla Kings League di Spagna e da quelle delle Americhe. Le restanti 12 squadre, che verranno da altri Paesi, verranno annunciate nelle prossime settimane. Il torneo si svolgerà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno. La squadra che si aggiudicherà il trofeo vincerà un premio in denaro di 1 milione di dollari.