Non c'è solo il Milan nei pensieri di Ricardo Kakà: l'ex fantasista brasiliano studia per diventare dirigente e i rossoneri sono un'opzione, ma non l'unica. Intervistato da Le Parisien, Kakà racconta di aver sfiorato il PSG e non nasconde di poterci lavorare un giorno: "Ci ho quasi giocato. Quando ho lasciato il San Paolo per il Milan, il club rossonero e Leonardo avevano l'idea di darmi in prestito proprio al PSG per una stagione. Nel mio ruolo c'erano Rivaldo e Rui Costa, ho dovuto aspettare un po' per farmi strada. Alla fine, quando sono arrivato a Milanello, hanno preferito tenermi. Da lì in poi è andato tutto per il meglio, con uno scudetto fin dalla prima stagione. Fare il ds del Psg mi interessa? (Sorride, ndr) Perché no? Conosco bene il presidente Nasser (Al-Khelaifi, ndr). Lui è una brava persona. Sarebbe fantastico lavorare al PSG, se arrivasse l'occasione. Gestire una squadra del genere, con una grande struttura, sarebbe una buona esperienza