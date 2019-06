Non può restare indietro la Roma. Il popolo giallorosso ancora freme per il trattamento riservato a Francesco Totti, ma la società deve muoversi, il mercato non aspetta nessuno. E, con Manolas sempre più vicino al Napoli, i capitolini hanno la necessità di trovare un sostituto adeguato.



LA CARTA DELLA ROMA - L’ultima idea dei giallorossi, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è Joachim Andersen. Petrachi avrebbe già effettuato un primo sondaggio con la Sampdoria, per verificare la disponibilità a cedere il centrale danese. Ferrero per privarsene pretende circa 40 milioni di euro, ma la Roma ha una carta in mano per attenuare le richieste dei doriani: Gregoire Defrel. L’attaccante, nell’ultima stagione in prestito proprio alla Samp, piace a Di Francesco, neo tecnico dei blucerchiati. Nonostante un rendimento ad intermittenza, Ferrero lo riprenderebbe volentieri, anche in un’operazione slegata da Andersen.



CONCORRENZA MILAN - Il danese non ha dubbi, è pronto per una nuova avventura, lo ha anche pubblicamente ammesso: “Potrebbe essere il momento di fare un salto nella mia carriera, è arrivato il tempo di cambiare”. Il problema vero per i giallorossi potrebbe però essere rappresentato dalla folta concorrenza. Diverse squadre seguono il classe ‘96, tra tutte il Milan che, dopo averlo visionato diverse volte dal vivo negli ultimi mesi, con l’arrivo di Giampaolo, è in pressing sulla Sampdoria. Non solo, dall'Inghilterra anche Tottenham e Arsenal avrebbero fatto primi ma significativi passi in avanti.