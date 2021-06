Stanno per arrivare. Gli agenti di Kaio Jorge sono attesi in Italia per far entrare nel vivo le manovre che possono portare l'attaccante brasiliano in serie A. Da tempo avviati i contatti con diverse squadre italiane, Napoli e Milan su tutte, ci sarà un incontro anche con la dirigenza della Juve. Che prima della pandemia aveva già provato a strapparlo al Santos, come confermato anche dai dirigenti brasiliani. Altri tempi, altre cifre, altre possibilità. Ma alla partita per Kaio Jorge, occhio al ritorno di fiamma.