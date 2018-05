Tornerà alla Juventus per fine prestito Alberto Brignoli, portiere che ha chiuso la stagione al Benevento tra alti e bassi. Dopo il momento di gloria del gol realizzato al Milan, hanno poi preso il sopravvento i momenti negativi fino a fargli perdere il posto da titolare da gennaio in poi, quando nel Sannio è arrivato Puggioni. Brignoli ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2019 e tecnicamente torna a disposizione di Allegri, ma la Juve - con tutta probabilità - proverà a cederlo anche in via definitiva se in estate dovesse ricevere un'offerta concreta. In Serie B l'estremo difensore di Trescore Balneario, 26 anni, continua ad avere molto mercato.