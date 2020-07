Negli ultimi giorni si è parlato molto del ritorno di Andrea Pirlo alla Juventus, sarà l'allenatore dell'Under 23. Ma non sarà l'unico ritorno in bianconero, lo riporta Sky Sport. Il presidente Andrea Agnelli infatti ha voluto fortemente il rientro anche dell'ex portiere Marco Storari da dirigente, al fianco di Paratici, Nedved & co per stare vicino alla squadra e curare anche parte dell'area tecnica. Un nuovo ruolo per rafforzare l'area dirigenziale e avere un giocatore che conosce molto bene l'ambiente bianconero.