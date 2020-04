Pogba prima e dopo tutto. Poi magari Houssem Aouar. Ma tra un sogno e un obiettivo, ecco che la Juve con Mino Raiola è tornata a parlare anche di un altro giocatore: quel Donny Van de Beek che la scorsa stagione in Champions è stato tra i protagonisti dell'Ajax che misero in crisi i bianconeri. Accostato a più riprese al Real Madrid, anche mezza Premier si è mossa su Van de Beek in questi mesi, sarà pure questa una corsa complicata da vincere. Ma con prezzi e valutazioni completamente diversi da quelli che accompagneranno il tormentone Pogba.