C'è Paul Pogba, sempre e comunque, finché sarà possibile provarci. C'è stato Erling Braut Haaland, fino a quando l'attaccante norvegese non ha preferito Dortmund per continuare a crescere. Ci potrà essere Gigio Donnarumma, nel caso in cui arrivasse l'offerta indecente per Wojciech Szczesny al netto di tutto ciò che potrà capitare a Casa Milan. E poi? E poi ci sono tante altre occasioni, con Mino Raiola che sa quanto la Juve sia sempre di più la piazza giusta dove far transitare i giovani di maggior talento della sua scuderia. Pescati magari in Olanda, paese dove Raiola continua ad essere un punto di riferimento fondamentale per chi sogna in grande.



C'E' STENGS – Uno di questi è Ryan Gravenberch, nuovo astro nascente dell'Ajax, da oltre un anno nel mirino della Juve e pronto a spiccare il volo con i lancieri. Ma nelle ultime settimane il radar bianconero si è acceso per seguire con grande attenzione la crescita di Calvin Stengs, attaccante esterno mancino dell'Az Alkmaar. Classe '98, autore di 9 gol e 11 assist con una particolare predilezione per le competizioni europee, Stengs in questa stagione ha pure già esordito con l'Olanda. Il suo valore sta crescendo partita dopo partita, blindato dall'Az fino al 2023 sta convincendo gli osservatori bianconeri proprio su segnalazione di Raiola. Valutazione? Dai 20 milioni in su, per cominciare a parlarne. E la Juve sembra sempre più interessata a cominciare questa conversazione...