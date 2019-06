De Ligt alla Juve: ci siamo, stavolta sul serio. Il club bianconero è pronto ad accogliere il difensore olandese, con la trattativa che potrebbe decollare definitivamente nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Sarri così avrebbe cinque difensori centrali, Demiral compreso: e se il tecnico toscana confida tanto su Rugani, il dubbio sul futuro riguarda ora Leonardo Bonucci. Quale sarà il suo futuro? Il 19 juventino ha avuto in queste ore diversi interessamenti: dal Paris Saint Germain al Manchester City e quell'interesse di Guardiola che torna, in attesa di concretizzarsi quanto prima. Sondaggi, solo sondaggi. Nessuna trattativa alla base, sebbene la posizione di Bonucci resti da chiarire. Staremo a vedere: ma la possibilità di un'altra e incredibile uscita, in casa Juve, esiste davvero.