Ma quello che dice il campo e il percorso della squadra di Andrea Pirlo forse non rappresenta la vera priorità del mercato di gennaio, come di ogni altra finestra.E al netto della crisi, dell'effetto coronavirus, ci sono delle strategie del mercato più o meno sommerso che ritenute vincenti vengono riproposte di sessione in sessione. Anche in questa di gennaio. Co– In attesa degli annunci, attesi comunque a stretto giro di posta, che possano confermare cifre e formule, da tempo è stato definito l'affare con il Genoa che porterà Nicolòin bianconero pur restando in prestito alla corte di Davide Ballardini: alla fine la Juve pagherà circa 10 milioni tra parte fissa e bonus per un giocatore che era in scadenza di contratto.. Il ds dell'Under 23 Giovanni Manna, proprio ex del club svizzero, ha effettuato l'acquisto di Christopher. Una prassi consolidata questa della doppia operazione con un plus più o meno importante garantito dalla Juve al club di turno.