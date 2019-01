Per ora c'è un'opzione, concreta non solo morale. Poi a fine stagione, per ragioni di bilancio e non di progetto, l'operazione potrà essere definita. Quello tra Cristian Romero e la Juventus è un matrimonio che si farà: totale l'accordo tra società e giocatore, al momento opportuno verrà definito anche quello tra i due club. Romero resterà al Genoa almeno per un'altra stagione, se non per due. Ma la Juve vorrà essere sicura di poter controllare l'argentino, con offerta che bonus inclusi potrà sfondare il muro dei 30 milioni.