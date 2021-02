in programma questa sera all'Olimpico alle 20.45 ( qui la nostra presentazione del match ). Il programma di Serie A oggi. E poi ci sarà il posticipo serale. Vediamo le probabili formazioni dei match della domenica di Serie A dopo gli anticipi di ieri., Ranieri vuole averlo al top nel derby infrasettimanale: favorito Damsgaard per affiancare Keita. C'è Muriel a guidare l'attacco dell'Atalanta,; possibile turno di riposo per Pessina. Tocca ancora alla coppia Ounas-Di Carmine nel Crotone, con Messias a supporto. Nel Cagliari,è pronto a dare una chance a Pavoletti accanto a Joao Pedro in attacco. Udinese senza Pereyra e Deulofeu, mentre. Nel Napoli riecco Ospina tra i pali, con Mertens dall'inizio in attacco; Inzaghi conferma Lapadula in attacco, gioca Darmian al posto dello squalificato Hakimi. Genoa con la coppia d'attacco Scamacca-Shomurodov, Destro preservato verso il derby.- Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard, Keita.- Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.: Dazn, Dazn1 (canale 209 di Sky)- Cordaz; Pereira, Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Vulic, Reca; Messias; Ounas, Di Carmine.- Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.: Dazn, Dazn 1 (canale 209 di Sky)- Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Larsen; Okaka, Nestorovski.- Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.: Sky Sport 253- Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.- Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari, Lapadula.: Sky Sport 202, 251- Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.- Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Rovella, Storotman, Zappacosta; Scamacca, Shomurodov.: Sky Sport Serie A e Sky Sport 252