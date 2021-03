Il Torino, per il secondo anno di fila, è impegnato nella lotta per non retrocedere, nonostante ciò al Liverpool stanno seguendo con grande interesse le partite della squadra granata. Il tecnico Jurgen Klopp è stato infatti conquistato da due difensori granata: il terzino Wilfried Singo, rivelazione di questo campionato di serie A, e il centrale Gleison Bremer.



Singo e Bremer sono tra i pochi calciatori del Torino che in questa stagione hanno avuto un rendimento positivo: non stupisce quindi più di tanto che siano seguiti con attenzione da un club blasonato come il Liverpool.