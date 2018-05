Non è ancora il momento, ma il piano è già partito. Il Genoa guarda in casa Venezia, e sono due gli osservati speciali: non solo Leo Stulac, ma, come appreso da calciomercato.com, anche Marcello Falzerano. I due centrocampisti del club allenato da Filippo Inzaghi (regista il primo, tuttofare il secondo) sono stati portati in Laguna da Giorgio Perinetti, attuale direttore generale del Genoa, ma prima proprio con gli arancioneroverdi. E il Grifone sta aspettando il momento giusto per sferrare la zampata decisiva.



IL PIANO - Il Venezia sarà impegnato nei playoff con il Perugia per conquistare la Serie A: una volta terminata la post season, Preziosi e Perinetti partiranno all'assalto. Se per Stulac tutto sembra essere comunque definito, vista la scadenza del contratto del classe '94, per Falzerano bisognerà parlare anche col club di Tacopina, visto che è sotto contratto sino al 2019. Il Genoa li segue ed è in pole per entrambi: è solo questione di tempo.