Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Newcastle sta valutando la possibilità di fare un'offerta di 52 milioni di sterline per il centrocampista del West Ham Lucas Paqueta, ex giocatore del Milan. Il 26enne era stato accostato al Manchester City in estate, ma il trasferimento era fallito a seguito di un'indagine su presunte violazioni del regolamento sulle scommesse da parte del brasiliano.