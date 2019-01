L'asse tra lae l'non si ferma. In vista degli ultimi dettagli per Hamed Junior Traorè , le due società toscane potrebbero imbastire ulteriori trattative: se Cyril Thereau sta rifiutando ogni offerta, compresa quella azzurra, i viola osservano altre due pedine di Iachini, ovvero. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nell'ambito dell'operazione Traorè potrebbe approdare al 'Castellani' Dusan Vlahovic in prestito fino al termine della stagione-