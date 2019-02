Mentre tutti parlano di Nicolò Zaniolo, la Juve punta anche un altro talento della Roma. Certo, l'ex Inter piace e pure parecchio, con la Juve sempre più determinata a portarlo via dalla capitale, senza fretta e alle proprie condizioni. Ma nel frattempo Fabio Paratici non molla nemmeno un altro obiettivo da tempo nel suo mirino: è Lorenzo Pellegrini. Anche lui tratta il rinnovo, lo fa da molto più tempo di Zaniolo, con quella clausola da circa 30 milioni che lo rende una priorità all'ordine del giorno di Monchi. In questa stagione è stato uno dei pochi a convincere tutti, rientrando una volta di più tra i giocatori potenzialmente da Juve secondo Paratici. Che osserva e lo punta.