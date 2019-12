In una stagione partita molto male, il Napoli inizia già a programmare quella che sarà la rosa del prossimo anno. Non solo il mercato in entrata/uscita, ma anche i rinnovi dei giocatori più importanti.



È il momento della famosa NaPolonia: Zielinski e Milik sempre più vicini a prolungare il loro rapporto in azzurro. Il centravanti ex Ajax ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Un altro anno e mezzo ancora, ma secondo quanto riportato dalla radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli, c'è un cauto ottimismo anche per il suo rinnovo. Club e procuratore sono al lavoro, con l'intesa che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.