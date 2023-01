Nella giornata di ieri lo Spezia di Luca Gotti ha ufficializzato l’acquisto di Szymon Zurkowski dalla Fiorentina. Dopo settimane di trattative, in cui il club ligure ha superato i forti interessi di Empoli e Salernitana per il polacco, finalmente l’operazione si è conclusa a buon fine. Il centrocampista arriva in Liguria in prestito con obbligo di riscatto e poi contratto fino al 2026, il numero di maglia sarà il 77. Sistemato il centrocampo però adesso il tecnico avrebbe la volontà di puntellare anche il reparto offensivo, e nel farlo potrebbe tornare a bussare al club gigliato.



Il primo nome in cima alla lista è quello di Henry del Verona, sul quale però è forte l’interesse della Salernitana, e per questo il ds Macia avrebbe fatto pronto alcune alternative. Stiamo parlando di Antono Sanabria del Torino e Christian Kouame della Fiorentina: nonostante i rapporti tra i due club siano ottimi, lo Spezia dovrà convincere Italiano a fare a meno dell’Ivoriano. Iniziata la stagione da vero e proprio esubero, svolgendo il ritiro estivo di Moena praticamente con la valigia in mano, in pochi mesi Kouame è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico, e per questo per strapparlo alla Fiorentina servirà un’offerta irrinunciabile.