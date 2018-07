La situazione di Yonghong Li sembra ormai segnata. Neanche oggi il proprietario cinese ha inviato i 32 milioni di euro necessari a rimborsare il Fondo Elliott per l’aumento di capitale fissato il 15 giugno scorso. Indipendentemente dal momento esatto della scadenza, la posizione di Mr. Li sembra chiara: non invierà il bonifico, ma al massimo un documento che attesterebbe il successo arrivo dei soldi. Elliott però non è più disposta ad aspettare. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti, i soldi attesi in giornata non sono arrivati. A Yonghong Li non verranno più concesse proroghe. La scadenza di due settimane fa non era stata rispettata ed Elliott non è intenzionata ad aspettare altri giorni.



ELLIOTT SUBENTRA - Elliott dovrebbe dunque iniziare in Lussembrugo le operazioni di esercizio del pegno sulla Rossoneri Sport Investment e quindi sul Milan. Come? La Project RedBlack, il veicolo di controllo di Elliott dentro l’affare Milan, è pronta a convocare il suo CdA in Lussemburgo e constatare la rottura del covenant, dandone notizia a Elliott. Una volta convocata l’assemblea, parte la procedura di escussione del pegno della Project che si sostituisce alla Rossoneri Sport. Rilevato il controllo delle azioni, la Project RedBlack esercita il diritto di voto nel CdA al posto del debitore. Da capire poi quanto durerà l'interregno di gestione di Elliott, che potrà anche accettare le proposte di acquisizione del Milan.