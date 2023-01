Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana (@Azzurri) January 6, 2023

. Il calcio è in lutto per la scomparsa di uno dei campioni più amati, non solo a livello di club ma anche con la maglia azzurra. "Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai" scrive lapostando l'ultimo grande trionfo, la vittoria dell'Italia agli Europei.