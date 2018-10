Tutti protagonisti, nessuno escluso. Dalla Champions al campionato, il mantra di Carlo Ancelotti è già diventato legge nel nuovo Napoli che sta prendendo forma. Dopo la Juventus c'è la Champions, ma più di tutto conta nelle idee di Carlo far ruotare gli uomini, l'era Sarri è un ricordo: Koulibaly e Insigne unici indispensabili. E poi c'è quel Marko Rog finito nel dimenticatoio durante la gestione del Maestro, raro ricambio utilizzato solo a gara in corso ma diventato importante per Ancelotti dai primi giorni di ritiro. Sembrava sparito, Rog invece per il nuovo Napoli è una risorsa.



'NON VENDETELO' - Classe '95, il croato è costato ben 13,5 milioni di euro agli azzurri durante l'estate del 2016. Un investimento che fin qui non ha fruttato ma rimane da proteggere nelle idee del presidente De Laurentiis. Non a caso, quando il ds Giuntoli ha ricevuto diverse offerte di prestito così come di cessione definitiva a giugno - su tutti da parte del Southampton -, è stato Carlo Ancelotti a blindare Rog: "Non vendetemelo, è un giocatore su cui punto", il messaggio dell'allenatore alla società. Rog poteva fruttare 17 milioni al Napoli con una cessione diretta, ma la scelta è stata chiara: trattenerlo e rilanciarlo, Rog si sente coinvolto nel progetto, ora più che mai intoccabile. Da fantasma a protagonista. L'effetto Ancelotti si fa sentire anche sul mercato...