Era tutto fatto per il trasferimento di, ma nella giornata di oggi c'è stato il ripensamento del giocatore che nel frattempo era già arrivato in città per le visite mediche prima della firma sul contratto. Motivo? I tanti messaggi da parte dei tifosi granata, che sui suoi profili social gli consigliavano di non andare a Salerno. Più passavano le ore e più si facevano insistenti:. Ranieri non se l'è sentita di iniziare una stagione in un clima simile a quello che aveva già vissuto due anni fa a Foggia, con contestazioni verso la proprietà e la retrocessione a fine stagione.- Attraverso un comunicato pubblicato su Instagram dalla Football Trade Company, l'agente del giocatore Paolo Paloni ha fatto chiarezza sull'episodio: "Ringraziamo la Salernitana (il Presidente Lotito e Mezzaroma) e in particolare modo il direttore Fabiani che sia professionalmente che umanamente è stato encomiabile.. Come buona prassi ovviamente si aspettavano le visite mediche per il deposito dei documenti.. Ne abbiamo tempestivamente relazionato al direttore Fabiani".