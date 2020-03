La Lazio crede nelle seconde chance, e la concederà anche a Denis Vavro. Il difensore centrale slovacco non è riuscito ad imporsi, ha messo su una stagione da comprimario. Troppo poco, anche visti i 12 milioni spesi per portarlo a Roma: Tare vorrebbe provare a tenerlo un altro anno, verrà confermato.



FUTURO VAVRO - Il futuro di Vavro, come riporta il Corriere dello Sport, è già scritto: rimarrà alla Lazio. Inzaghi crede che abbia margini di miglioramento: la gara giocata a Marassi contro il Genoa è – ultima da titolare per lui – è stata positiva ed è da lì che bisogna ripartire.