A poche ore dalla seconda semifinale tra Francia e Marocco, il fratello di Amrabat Nordin è tornato a parlare dell’impresa della nazionale marocchina, con particolare riferimento a Sofyan:



"Ha giocato bene in tutte le migliori partite in Italia negli ultimi tre anni: contro Juventus, Inter, Milan ha sempre fatto bene. Sapevo che aveva dentro tutto questo, ma dimostrarlo ogni tre giorni…Tutto questo è davvero emozionante. Anche i miei genitori piangevano, per la qualificazione del mio fratellino in semifinale. Ha passato momenti difficili anche al Feyenoord e al Club Brugge. La sua carriera non è salita subito alle stelle”.



Infine ha parlato del CT del Marocco Regragui, una figura importante per la crescita del centrocampista: “E’ andato da Sofyan in Italia e ha visto la partita contro l’Inter. Poi sono usciti a cena a Firenze, molto rilassati. Quasi come amici. Ha spiegato cosa si aspettava da lui, ha chiesto l’opinione di Sofyan. L’ha fatto sentire importante”.