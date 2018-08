Orfana di Milan Badelj e priva dello squalificato Jordan Veretout, la Fiorentina si affiderà a Christian Norgaard davanti alla difesa contro il Chievo, nell'esordio stagionale al 'Franchi'. E non solo, perché Stefano Pioli dovrà ripetere la soluzione anche contro l'Udinese, a causa delle due giornate comminate al francese. Come riportato da La Nazione, dunque, sarà il danese ad agire da vertice basso del centrocampo, favorito nel ballottaggio con Bryan Dabo. Dimostrare subito di valere l'investitura sarà fondamentale: in primis perché, al rientro, Veretout potrebbe essere schierato proprio in quella zona del campo; inoltre, con le cinque mezzali presenti in rosa, una bocciatura da registra vorrebbe dire entrare in forte competizione per un posto più avanti.