Erling Haaland salterà la prima partita della Norvegia per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma sabato sera contro la Spagna. L'attaccante del Manchester City ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un infortunio all'inguine. Brutta notizia per il ct della Norvegia Solbakken, che dovrà fare a meno di una vera e propria macchina da gol.



I NUMERI DI HAALAND COL CITY - Con la maglia del Manchester City Haaland sta superando ogni tipo di record: alla prima stagione in Inghilterra, l'attaccante norvegese ha segnato 42 gol in 37 partite stagionali diventando il giocatore ad aver fatto più reti in una singola stagione nella storia del club.