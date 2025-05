Norvegia, i convocati per la sfida contro l'Italia: torna Haaland. Tutti i nomi

Venerdì 6 giugnotornerà in campo, all’Ullevaal, per un match che rischia di essere decisivo per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Avversaria della squadra del ctsarà ladi StaleIl ct norvegese ha diramato l'elenco deiche prenderanno parte alla sfida contro l’Italia. Nella lista c'è Oscarche torna dopo un lungo infortunio e c’è soprattutto Erling Braut, attaccante del Manchester City.Ørjan Håskjold Nyland, Mathias Dyngeland, Egil Selvik.

: Colin Røsler, Kristoffer Ajer, Leo Skiri Østigård, Torbjørn Heggem, Julian Ryerson, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Jostein Gundersen.: Sander Berge, Patrick Berg, Morten Thorsby, Thelonious Aasgaard, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Andreas Schjelderup, Lasse Berg Johnsen, Oscar Bobb.: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen.