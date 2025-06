Norvegia-Italia, arbitra Sanchez: un pareggio nell'unico precedente con gli Azzurri

AFP via Getty Images

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Fischietto spagnolo per l'esordio dell'nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026. La UEFA rende noto che è stato designatocome arbitro per la sfida tra lae gli Azzurri di Luciano Spalletti all'Ullevaal Stadion di Oslo, partita in programma venerdì 6 giugno alle ore 20.45.Sanchez, che sarà assistito da una squadra interamente spagnola, ha un solo precedente con l'Italia e risale all'11 ottobre 2020: un pareggio, uno 0-0 contro la Polonia in una partita valida per la UEFA Nations League.venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45

: José María Sánchez (ESP): Raúl Cabañero (ESP), Iñigo Prieto (ESP): Alejandro Muñiz Ruiz (ESP): Juan Martínez Munuera (ESP): Valentín Gómez (ESP)