Norvegia-Italia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

All'Ullevaal Stadion di Oslo gli Azzurri di Luciano Spalletti muovono il primo passo nelle Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo: prima gli scandinavi, poi ci sarà la sfida con la Moldavia. La Nazionale è inserita nel Gruppo I insieme alla Norvegia con Israele, Estonia e Moldavia.Primo appuntamento per l'Italia, non per la Norvegia che ha già giocato e vinto le prime due partite contro Moldavia e Israele, realizzando complessivamente 9 goal.Solo la prima classifica nel girone accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, mentre la seconda dovrà giocare i playoff.

Tutte le informazioni su Norvegia-Italia:: Norvegia-Italia: venerdì 6 giugno 2025: 20.45: Rai 1: RaiPlay: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth.. Solbakken.: Donnarumma; Di Lorenzo, Gabbia, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.. Spallett.- La Norvegia può contare sulle sue stelle, oltre a Haaland attenzione a Sorloth e a Odegaard. L'Italia non può contare su Buongiorno e Calafiori infortunati, con il no di Acerbi alla convocazione può arrivare una chance dal 1' per Gabbia. In mezzo manca Locatelli, conferma per Ricci. Dubbio Udogie-Dimarco a sinistra, in attacco più Kean di Retegui davanti a Raspadori.

- La sfida tra Norvegia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 (canale numero 1, 501 HD del Digitale Terrestre e 5001 del decoder di Sky).- Norvegia-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay collegandosi al sito o scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.- I telecronisti Rai di Norvegia-Italia saranno Alberto Rimedio e Lele Adani.