Norvegia-Italia: la partita più importante dell'anno, ma nessuno lo sa

Redazione Calciomercato

. Ma nessuno pare ricordarselo. O peggio ancora saperlo.FIFA in un anonimo venerdì sera di inizio estate.

E no,; prima segato dal ct con un'uscita infelice - "Ma lei sa quanti anni ha Acerbi?" - e poi richiamato a furor di risultati. PerchéDote non estremamente utile, probabilmente, per correre appreso ai ragazzini del calcio fluido e di interscambi continui di Luis Enrique; ma certamente pedina preziosissima quando la marcatura presuppone un riferimento. Uno come Erling BrautUno che probabilmente, venerdì sera, avrebbe fatto comodo. Ma all'uomo, comprensibilmente, rimane una dignità. E per quanto la sua posizione presa sia forte e discutibile, altrettanto lo era stata in qualche modo quell'uscita del commissario tecnico davanti alla stampa e alle telecamere.

(cit.) che ha tenuto banco alla viglia. Tutti ingredienti che non lasciano presagire grande ottimismo. E non è una questione di pessimismo, di visione personale riguardo alle cose del mondo. Ma un esercizio di puro realismo. A oggi voliamoRealtà scomoda. Specie per chi, ormai, si trova nella posizione di non poter snobbare niente e nessuno. PerchéLA MACEDONIA DEL NORD. Giova ripeterlo ad alta voce.

Ecco allora che la Norvegia -. La Norvegia è una squadra seria. Pericolosa. E soprattutto ha già fiutato la possibilità di tornare ai mondiali 28 anni dopo l'ultima volta.Lo sanno bene, loro, cheUna sorta di 'spareggio scandinavo' che già mette i brividi ed evoca venturiani ricordi. Uno scenario per altro di complicatissima gestione a livello di media e pressioni da qui al prossimo inverno.

Loro, tutto questo, lo sanno eccome. La domanda però è un'altra. Anzi, sono due. Noi l'abbiamo capito? E voi ne siete consapevoli? La risposta, vi confesso, mi fa un po' paura.