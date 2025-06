Norvegia-Italia LIVE alle 20.45

Getty Images

Inizia il cammino dell'verso ied è subito appuntamento decisivo, in otticache prenderà il via la prossima estate negli Stati Uniti, Messico e Canada: il primo avversario infatti è ladi Erling Braut Haaland, vero spauracchio in ottica primo posto. All'Ullevaal Stadion di Oslo,gli Azzurri di Lucianopossono già ipotecare la partecipazione alla prossima Coppa del Mondo: prima gli scandinavi di Stale, poi ci sarà la sfida con la Moldavia. La Nazionale è inserita nelinsieme alla Norvegia con Israele,. Primo appuntamento per l'Italia, non per la Norvegia che ha già giocato e vinto le prime due partite contro Moldavia e Israele, realizzando complessivamente 9 goal. Solo la prima classifica nel girone accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, mentre la seconda dovrà giocare i playoff.

Norvegia-ItaliaNyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa. ct. Solbakken.Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui. CT Spalletti.Josè Maria Sanchez (SPA)