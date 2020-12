Vi ønsker Ståle Solbakken velkommen som ny landslagssjef for A-herrer! https://t.co/U644Fa9Jj2 — NorgesFotballforbund (@nff_info) December 3, 2020

: il tecnico prenderà l'incarico a partire dal 7 dicembre e resterà in carica per le qualificazioni mondiali e per l'eventuale partecipazione alla Coppa del Mondo 2022.