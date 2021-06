Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Norwich sarebbe fortemente interessato ad Adam Armstrong. L'attaccante del Blackburn è stato protagonista della stagione di Championship, segnando 28 gol in 40 partite giocate. I canarini non avrebbero problemi di soldi dopo la cessione di Buendia e starebbero seriamente pensando alla punta, che ha un costo di circa 8 milioni di sterline e il contratto in scadenza a giugno 2022, per rinforzarsi in vista del ritorno in Premier League. L'inglese interessa anche al Southampton, il quale però sta dando priorità all'ingaggio di un terzino destro.