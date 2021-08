Secondo Sky sport UK, il Norwich sarebbe interessato all'acquisto in prestito di Brandon Williams. Il 20enne sembrava doversi trasferire al Southampton, ma la trattativa non è andata a buon fine. I canaries quindi hanno aperto i colloqui con il Manchester United per prenderlo in prestito, dopo che la sconfitta all'esordio con il Liverpool ha messo in mostra evidenti lacune difensive.