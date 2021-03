Tanto spavento, fortunatamente senza conseguenze. Le Parisien racconta quanto successo ieri sera, durante Paris Saint-Germain-Nantes. Angel Di Maria, su segnalazione di Leonardo a Pochettino, è stato richiamato in panchina perché dei ladri avevano fatto visita alla famiglia, nella residenza di Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine. Le prime indiscrezioni parlavano di furto violento con sequesto, ma secondo il quotidiano della capitale francese la moglie e figli non si sarebbero accorti di nulla. I malintenzionati si sarebbero introdotti dalla palestra, al piano terra, mentre la famiglia era al primo piano davanti alla tv, avrebbero poi preso un ascensore per arrivare al secondo piano, dove avrebbero aperto senza problemi la cassaforte e avrebbero portato via soldi, gioielli e oggetti preziosi per un valore di circa 500 mila euro.



Da chiarire anche la vicenda riguardante il padre di Marquinhos. Secondo Le Parisien i ladri avrebbero sbagliato obiettivo, credevano di entrare nella casa del difensore brasiliano, in realtà si sono introdotti in quella accanto, del padre 52enne, portando via valori per un totale di 200 mila euro. Secondo indiscrezioni

i criminali hanno perquisito la casa in presenza delle due figlie della vittima, 13 e 16, e alla fine hanno rinchiuso tutti in una stanza, prima di fuggire. Il padre di Marquinhos sarebbe stato colpito alla testa e al torace, anche se l'ex difensore della Roma su Instagram ha voluto smentire: "Nessuno si è fatto male".