Si mantengono gravi ma stabili le condizioni di salute dell'ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu, protagonista ieri di un pauroso incidente automobilistico lungo la statale 554, in località Selargius. Dopo aver riportato un forte trauma cranico e diverse fratture e problemi alla milza, Cossu è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu e nelle prossime ore sarà sottoposto a nuovi accertamenti clinici e ad una Tac per escludere del tutto lesione alla testa e al midollo.



In attesa del bollettino ufficiale da parte dei medici dell'ospedale, Cossu rimane in prognosi riservata ma le ultime notizie sembrano confermare la positiva evoluzione del quadro generale.