Italy, you won Eurovision. You can’t have the Euros too. Don’t be greedy now.

Euro 2020 / Streaming Now / BBC iPlayer pic.twitter.com/s6dTs3406W — BBC (@BBC) July 11, 2021

"You can't always get what you want, but if you try sometimes, you get what you need".per due popoli sportivi che vivono e da sempre si emozionano più di molti altri per il calcio. Stasera saranno veri "sogni di rock and roll", se si pensa che l'autore dei celebri versi citati all'inizio di questo articolo,, il match che ha portato la nazionale di Southgate a giocarsi il sogno contro i ragazzi di Mancini. Una trasgressione stupida, benché calcolata (Jagger era risultato negativo al tampone al rientro in UK) soprattutto per il cattivo esempio dato in questi tempi di crescita della Variante Delta.insieme a Kane e compagni. Proprio lui che, nel luglio 1982, prima di un concerto a Torino,e che, nel 2006, aveva, che a inizio Euro 2020 aveva pronosticato il trionfo azzurro in un'intervista ma che ora, in preda all'entusiasmo, continua a lanciare sui social slogan entusiasti per il vicino (secondo lui) trionfo britannico.Sarebbe una gran bella rivincita dopo la maglia nera del cantante ingleseperché sarebbe "troppo di parte e ingiusto per gli italiani". Il brano potrà essere suonato durante il riscaldamento e accompagnato da una grafica sui maxischermi, come già avvenuto nelle precedenti partite dell'Inghilterra.. "Era l'anno dei Mondiali del 2006, Francesco Totti era un ragazzo come noi", canta l'artista romano nella rivisitazione live della sua Giulio Cesare. Chissà che oggi, un pezzo del genere, non possa invece inventarlo, potrebbe bissare con la celebrazione di quella del 2021.Nel frattempo l'Italia si prende un tifoso rock oltreoceano. Si tratta di: "Wow, il calcio è davvero una stronzata - ha scritto Casablancas su Instagram - e non mi interessa nemmeno il risultato, il team migliore vince. Sono un fan degli USA e dell'Argentina ma il calcio è una disgrazia, è una gara di recitazione. Chi si tuffa meglio in area vince e chiude la partita". Sfottò, rock, gol e sogni: è solo calcio (e rock and roll), ma ci piace. Sperando che dopo la finale tutta l'Italia possa cantare: "".