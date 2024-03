Nottingham Forest: 4 punti di penalità per violazione del Fair Play Finanziario della Premier League

Dopo l'Everton questa volta la mannaia del Fair Play Finanziario della Premier League è stata calata anche sul Nottingham Forest che diventa oggi il secondo club sanzionato dall'organo di controllo economico della Premier League. Oggi il club ha ricevuto la notizia della sanzione che vedrà la decurtazione di 4 punti in classifica per afer infranto le limitazioni sul bilancio nell'ultimo ciclo triennale. I Tricky Trees, che erano a +3 sul Luton terzultimo in classifica, oggi scivolano a -1 e si trovano in piena zona retrocessione.



Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il club di Nottingham ha violato il limite consentito di perdite nell'arco dell'ultimo triennio. Il limite era di 61 milioni di sterline e fino ad oggi non era certo l'entità dello sforamento. I Reds si sono sempre difesi sostenendo che la cessione di Johnson al Tottenham per 47,5 milioni di sterline, arrivata a bilancio chiuso, servisse a coprire le perdite, ma la commissione disciplinare ha scelto per la mano pesante.



Oggi il club sta valutando anche la possibilità di un ricorso sulla decisione dato che, proprio il caso Everton (passato da -10 a -6) lascia margini per ridurre la penalizzazione.