C'è il Tottenham, c'è soprattutto il Notthingam Forest. E la Juve pur valutandolo in ritiro, pensa seriamente alla cessione di Andrea Cambiaso, contattato già dal "suo" Bologna e dal Milan in Italia. Se dalla Premier però si concretizzasse un'offerta da 20 milioni, allora Cambiaso potrebbe davvero andare in direzione Inghilterra.