Nottingham Forest-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

La 28esima giornata della Premier League 2024/25 si apre con un anticipo di lusso:Entusiasmo alle stelle a Nottingham per la sfida che si gioca al City Ground sabato 8 marzo alle 13.30 e che mette di fronte due squadre divise da un solo punto in classifica.Davanti c'è il Forest di, squadra rivelazione della stagione in Premier che sogna la qualificazione alla Champions League: è terzo con 48 punti.I Cityzens diinvece, dopo anni di dominio, faticano. Tagliati fuori dalla corsa al titolo in Premier, sono già stati eliminati anche dalla Champions League, sconfitti ai playoff dal Real Madrid. Ora in campionato sono quarti con 47 punti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Nottingham Forest - Manchester City in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su Nottingham Forest-Manchester City:: Nottingham Forest-Manchester City: sabato 8 marzo 2025: 13.30: Sky Sport Calcio (canale 202), NOW: Sky Go, NOW: Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Nico Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.. Espirito Santo.

: Ederson; Matheus Luiz, Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol; Kovacic, Nico Gonzalez; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.. Guardiola.- La sfida tra Nottingham Forest e Manchester City sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.- Nottingham Forest-Manchester City sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.