Nottingham Forest, Marinakis e il problema multiproprietà: "diluito" il suo impegno nel club per un posto in Europa

La sorpresa, ma neanche poi più di tanto, di questa stagione di Premier League si può tranquillamente chiamare. Il club allenato dasta completando una stagione da sogno grazie a un calcio molto semplice, fatto di poco possesso palla e tante ripartenze e con la rigenerazione di giocatori come. Una stagione che, salvo sorprese, riporterà i Tricky Trees in una competizione europea che, con una partita da recuperare, potrebbe essere quellache già due volte fu vinta nella storia del club.

Il ritorno in Europa avrebbe scatenato un problema però enorme per la proprietà del club, attualmente nelle mani del magnate grecoIl condizionale passato è d'obbligo perché qualcosa in realtà è già stato fatto, ma ci torneremo più avanti. Marinakis, infatti, è proprietario e principale azionista anche di altri due club, il Rio Ave in Portogallo e soprattutto

I club non faranno operazioni di mercato tra di loro, sia a titolo definitivo che temporaneo fino a settembre 2024

I club non faranno accordi tecnici, commerciali o di cooperazione comune

I club non useranno scouting o database comuni

Ecco,che, nelle sue regole, ha chiarito già in passato che non può esistere, all'interno della stessa competizione,Non può in sostanza esserci un potenziale conflitto di interessi.In passatohanno dovuto eliminare la nomenclatura Red Bull e certificare che i due cda fossero totalmente indipendenti, ma il caso riguardò anchecon il fondo RedBird che fece uscire dal cda del club francese i propri consiglieri per distinguere le due società. E a questo si devono aggiungere ulteriori postille:Marinakis, proprio in quest'ottica e per portarsi avanti, così come confermato dalla BBC,a lui esterno che, quindi, non lo fa più nominalmente rientrare nell'organigramma societario. Questo escamotage, unito alle 3 regole già citate sopra, dovrebbe bastare alla Uefa per far sì che il Forest possa eventualmente iscriversi in Champions League insieme all'Olympiacos.