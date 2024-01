Nottingham Forest, offerta per Insigne: i dettagli, la decisione e due retroscena dalla Serie A

Gabriele Stragapede

Notizia che ci arriva direttamente da Oltremanica. Il Nottingham Forest ha presentato un'offerta al Toronto FC per Lorenzo Insigne. Il club inglese, secondo le ultime indiscrezioni, sta provando a convincere la società di MLS a cedere l'esterno azzurro in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni prestabilite nel possibile accordo tra le parti.



LA SITUAZIONE – L’ex capitano del Napoli, conscio dell’offerta da parte della società di Premier League, in piena lotta salvezza, ha però già comunicato che la sua volontà: preferisce rimanere in Canada e proseguire la sua avventura in Major League Soccer. Insigne, in totale con il Toronto, ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, segnando 11 gol e mettendo a referto 6 assist. Numeri condizionati dai vari infortuni subiti nel corso della seconda stagione in Nord America.



LE ALTERNATIVE – Durante il corso di questa sessione invernale, l’entourage del giocatore ha provato a sondare il ritorno in Italia, proponendo l’ex Napoli a Fiorentina e Lazio, alla ricerca di un rinforzo offensivo con quelle caratteristiche. Tuttavia, per tornare in Italia e giocarsi le sue chances di giocare i prossimi Europei in Germania con la maglia dell’Italia, rimane la necessità di ridurre drasticamente l’ingaggio (pari a circa 7/7,5 milioni di euro netti a stagione). Una pista difficile, ma la voglia di rientrare nei pensieri di Spalletti può cambiare le carte in tavolo. No alla pista Nottingham, ma negli ultimi due giorni di mercato il nome di Lorenzo Insigne può tornare in auge.